Ознаки водяного пару були виявлені в галактиці на відстані 12,88 мільярда світлових років від Землі. Це найвіддаленіші та найбільш ранні сліди H2O, відомі науковцям.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Молекули води були знайдені в масивній галактиці SPT0311-58, яка саме у процесі злиття з меншою. Зображення, які побачили вчені у телескопи, датуються часом, коли Всесвіту було лише 780 мільйонів років, адже світло від цієї галактики йшло до Землі майже 13 мільярдів років!

Це відкриття вчені здійснили з допомогою одного з найбільших наземних телескопів, який знаходиться в пустелі Атакама (Чилі). Відкриття свідчить про те, що “молекулярний Всесвіт почав розвиватися дуже рано”, як вони сказали, швидко переходячи від гелію та водню, або гідриду гелію, до складніших комбінацій.

Елементи, важчі за гелій і водень, синтезуються в ядрі зірки, коли вона підходить до кінця свого життя, тому це дослідження припускає, що перші зірки утворилися, померли, а їх смерть утворила молекули води протягом 800 мільйонів років.

Це своєю чергою створило усе, що ми бачимо та знаємо сьогодні, у тому числі Землю, Сонце, Сонячну систему і саме людство.

Нове дослідження включало деякі з найбільш детальних і найскладніших досліджень молекулярного газу в ранньому Всесвіті. За словами команди, пошук доказів існування молекул води в минулому дав команді уявлення про те, як стрімко змінювався Всесвіт протягом своєї історії.

Ця епоха (12,9 мільярда років тому) припала на той час, коли Всесвіт прожив лише на п’ять відсотків свого теперішнього віку, коли народжувалися перші зірки та галактики.

Вчені виявили не лише молекули кисню, але й чадний газ (монооксид вуглецю). Вуглець і кисень є елементами першого покоління, а в молекулярних формах чадного газу та води вони відіграють вирішальну роль у розвитку та зародженні відомих нам форм життя.

Вивчення перших галактик, що утворилися у Всесвіті, допомагає вченим краще зрозуміти його народження, зростання та еволюцію, а також те, до чого це призвело, включаючи Землю та всю Сонячну систему. Ранні галактики утворюють зірки з у тисячу разів більшою швидкістю, ніж нині у Чумацькому шляху та ближніх галактиках.

Вивчення вмісту газу та пилу в цих ранніх галактиках інформує нас про їхні властивості, наприклад, скільки зірок утворюється, швидкість, з якою газ перетворюється на зірки, як галактики взаємодіють одна з одною та з міжзоряним середовищем тощо.

Нагадаємо, астронавти NASA зібрали урожай чилі на борту МКС і скуштували космічні тако.