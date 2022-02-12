Дослідження науковці оприлюднили у Королівському астрономічному товаристві.

Якщо це підтвердиться, то це буде перший випадок відкриття планети, на якій може існувати життя і яка обертається навколо зірки “білого карлика”.

Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, сказав, що спостереження було абсолютно новим для астрономів.

“Це вперше, коли щось помітили в “зоні, придатній для життя” біля білого карлика. Тому існує ймовірність існування життя в іншому світі”, – сказав він.

Зазвичай вони розміром з планету і випромінюють блакитно-біле світло, коли вперше формуються.

Вважається, що ймовірна планета, яка розташована на відстані 117 світлових років від Землі, і в 60 разів ближче до вказаної зорі, ніж наша планета до Сонця.

Згідно з даними, які аналізував учений та його колеги там може знаходитися кілька планет із подібними умовами. Спочатку ця зірка привернула увагу вчених тим, що в її верхніх шарах були важкі елементи, які можуть вказувати, що білий карлик нещодавно поглинув уламки планет, комет або астероїдів.

Дослідники спробували виявити на орбіті цієї зірки сліди інших малих небесних тіл. Перші ж спостереження за WD 1054-226 за допомогою оптичного телескопа NTT, встановленого у високогірній чилійській обсерваторії Ла-Сілья, несподівано вказали, що навколо цього об’єкта можуть знаходитися три кільцеподібні структури, всередині кожної з яких є невеликі планетарні тіла.

Ці структури та небесні тіла були розташовані на відносно невеликій відстані від білого карлика, завдяки чому температура на їх поверхні становила близько 50 °С. Тобто, можливої для життя температури

Вчені припускають, що поряд з ними може ховатися ще більша планета, яку побачити поки що неможливо через низьку чутливість і здатність телескопів.