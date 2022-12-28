Про це повідомляє CNN.
Телевізійна компанія пише, що “десь під час крейдяного періоду, 120 мільйонів років тому, динозавр з’їв свою останню їжу — маленького ссавця розміром з мишу. І він все ще там”.
Ганс Ларссон, професор біології в музеї університету Макгілла в Монреалі помітив стопу ссавця, що збереглася всередині скам’янілого Мікрораптора, пернатого динозавра довжиною менше метра.
“Спочатку я не міг у це повірити. У скелеті Мікрораптора була ідеально збережена крихітна лапка ссавця, схожа на гризуна, довжиною близько сантиметра”, — сказав Ларссон, який натрапив на скам’янілість під час відвідування музейних колекцій у Китаї.
За його словами, ці знахідки є єдиним переконливим доказом того, що саме динозаври споживали в їжу.
Дослідження, опубліковане в Journal of Vertebrate Paleontology 20 грудня, стверджує, що це 21-й відомий приклад скам’янілого динозавра зі збереженою останньою їжею: “Це дослідження малює картину захоплюючого моменту часу — одного з перших записів про поїдання динозавром ссавця”, — йдеться в дослідженні.
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