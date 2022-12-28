Вчені виявили новий доказ того, що динозаври також харчувалися ссавцями. Всередині Мікрораптора знайшли рештки стопи тварини, схожої на гризуна.

Про це повідомляє CNN.

Телевізійна компанія пише, що “десь під час крейдяного періоду, 120 мільйонів років тому, динозавр з’їв свою останню їжу — маленького ссавця розміром з мишу. І він все ще там”.

Ганс Ларссон, професор біології в музеї університету Макгілла в Монреалі помітив стопу ссавця, що збереглася всередині скам’янілого Мікрораптора, пернатого динозавра довжиною менше метра.

“Спочатку я не міг у це повірити. У скелеті Мікрораптора була ідеально збережена крихітна лапка ссавця, схожа на гризуна, довжиною близько сантиметра”, — сказав Ларссон, який натрапив на скам’янілість під час відвідування музейних колекцій у Китаї.

За його словами, ці знахідки є єдиним переконливим доказом того, що саме динозаври споживали в їжу.

Дослідження, опубліковане в Journal of Vertebrate Paleontology 20 грудня, стверджує, що це 21-й відомий приклад скам’янілого динозавра зі збереженою останньою їжею: “Це дослідження малює картину захоплюючого моменту часу — одного з перших записів про поїдання динозавром ссавця”, — йдеться в дослідженні.