Про це повідомляє CNN.

Телевізійна компанія пише, що “десь під час крейдяного періоду, 120 мільйонів років тому, динозавр з’їв свою останню їжу — маленького ссавця розміром з мишу. І він все ще там”. 

Ганс Ларссон, професор біології в музеї університету Макгілла в Монреалі помітив стопу ссавця, що збереглася всередині скам’янілого Мікрораптора, пернатого динозавра довжиною менше метра.

На зображенні показано крупним планом крихітну стопу ссавця довжиною близько сантиметра серед ребер скам’янілості Мікрораптора. Фото: Ганс Ларссон

“Спочатку я не міг у це повірити. У скелеті Мікрораптора була ідеально збережена крихітна лапка ссавця, схожа на гризуна, довжиною близько сантиметра”, — сказав Ларссон, який натрапив на скам’янілість під час відвідування музейних колекцій у Китаї.

За його словами, ці знахідки є єдиним переконливим доказом того, що саме динозаври споживали в їжу.

Дослідження, опубліковане в Journal of Vertebrate Paleontology 20 грудня, стверджує, що це 21-й відомий приклад скам’янілого динозавра зі збереженою останньою їжею: “Це дослідження малює картину захоплюючого моменту часу — одного з перших записів про поїдання динозавром ссавця”, — йдеться в дослідженні. 