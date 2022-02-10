Дослідження китайських вчених виявило, що хом'яки заразити людину коронавірусом. Саме цих гризунів підозрюють у спричиненні спалаху "Дельти" у Гонконзі.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з отриманими даними, осередком зараження став зоомагазин Little Boss. Першим інфікованим у ньому став продавець, а згодом відвідувачка. На думку вірусологів, це були перші зафіксовані у місті “Дельта”-штами за останні кілька місяців.

Під час дослідження вчені взяли мазки у сотень гризунів у зоомагазині Little Boss. Антитіла коронавірусу були виявлені у 15 із 28 сирійських хом’яків, але у жодного не було явних симптомів вірусу. При цьому, інші гризуни (морські свинки, кролики чи шиншили) не були інфіковані взагалі.

Геном COVID-19 у хом’яків збігся з тим, який був виявлений у людей. Також вони могли передавати хворобу один одному. Самих гризунів раніше імпортували з Нідерландів. Всього у результаті спалаху заразилося близько 50 людей, а 2200 тваринок приспали.

Втім, вчені наголосили, що домашні хом’яки навряд чи загрожують своїм власникам.