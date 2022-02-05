Про це повідомляє ABCNews.

Відповідний лист підписали 20 вчених з США, Великої Британії, Німеччини, Нової Зеландії, Франції, Австралії, Індії та Японії. Вони закликають Китай бути “прозорими” та не обмежуватися геополітикою, адже це створює непотрібний ризик “виникнення майбутніх пандемій”.

“Олімпійська хартія стверджує, що “мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійному розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, що піклується про збереження людської гідності”. На жаль, оскільки сьогодні спортсмени з усього світу збираються разом на початку Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року, це благородне прагнення підривається через постійні зусилля уряду країни, що приймає, запобігти всебічному міжнародному розслідуванню”, – зазначили вчені у своєму листі.

Як відомо, останнє розслідування остаточної відповіді щодо походження коронавірусу не дало. Через постійні відмови у співпраці з боку китайського уряду після 3-х місяців міжнародні інституції охорони здоров’я та розвідка США зупинилися між двома теоріями: вірус або з’явився від природного розповсюдження тварин, або “випадково витік” під час лабораторного експерименту в Ухані.