Вчені стривожені поширенням нового варіанту Covid, що загрожує викликати нові хвилі зараження. XBB.1.5 – це ще одне відгалуження домінуючого у всьому світі варіанту Omicron.

Про це повідомляє The Guardian.

XBB.1.5 розвинувся з варіанту XBB Omicron, який сам є злиттям двох різних варіантів BA.2. XBB.1.5 – це ще одне відгалуження домінуючого у всьому світі варіанту Omicron Covid, пояснюють BBC. Omicron перевершив усі попередні версії коронавірусу з моменту появи наприкінці 2021 року та породив багато підваріантів, які навіть заразніші, ніж оригінальні.

Вважається, що симптоми XBB.1.5 схожі на симптоми попередніх штамів Omicron, але підтверджувати це ще зарано. Більшість тих, хто захворів, відчувають симптоми, схожі на застуду.

Варіант, здається, виник у штаті Нью-Йорк або його околицях наприкінці жовтня. Наприкінці грудня кількість випадків захворювання в США за тиждень зросла більш ніж удвічі. Зараз на нього припадає близько 40% усіх заражень Covid у США. У Нью-Йорку зростає кількість госпіталізацій, що викликає побоювання, що XBB.1.5 ось-ось спричинить нові хвилі захворювання, поширюючись на інші країни. Деякі оцінки в США свідчать про те, що XBB.1.5 поширюється вдвічі швидше, ніж варіант BQ.1.1, який є одним із найпоширеніших варіантів у Великій Британії.

Цей варіант має незвичайну мутацію, відому як F486P, яка сприяє його швидкому поширенню. Мутація змінює частину вірусу Covid, на яку спрямовані багато антитіл від вакцинації або попередньої інфекції. Ця зміна робить антитіла менш ефективними для нейтралізації вірусу. Батьківський варіант, XBB, має іншу мутацію в тій же позиції. Завдяки цьому XBB також добре ухиляється від імунного захисту, але мутація має певну ціну: вірус не може так ефективно закріпитися на клітинах людини, тому насправді менш заразний.

Відгалуження XBB.1.5 не має такого недоліку: мутація F486P дозволяє йому уникати антитіл, водночас добре прикріплюватись до клітин людини. Фактично, він зв’язується з ними навіть сильніше, ніж XBB.

Немає жодних доказів того, що XBB.1.5 викликає важке захворювання, ніж інші варіанти Omicron. Але той факт, що він швидко поширюється, викликає занепокоєння, оскільки вірус, швидше за все, досягне вразливих людей, особливо якщо вони не отримали бустер.

Парадоксально, проте зимова хвиля грипу та інших неприємних респіраторних вірусів, які ширяться, може притупити будь-який сплеск Covid, зазначають вчені. Якщо ви підхопите вірус, він має активувати вроджену імунну систему, передовий захист організму від хвороботворних мікроорганізмів. Отже, якщо ви підхопили грип чи інший респіраторний вірус на Різдво, ваш імунний захист може протистояти короткому зіткненню з Covid.

Вакцини все ще є найкращим засобом захисту від важкої форми Covid, але професор вірусології з Університету Глазго Сем Вілсон каже, що вжиття звичних заходів безпеки також допоможе.