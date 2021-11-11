Вчені з Єльської школи громадської охорони здоров’я та Університету Північної Кароліни в Шарлотті провели масштабне дослідження, в якому визначили що краще: природний імунітет чи імунітет після щеплення.

Про це повідомляє медичний журнал The Lancet.

Вчені дійшли до висновку, що епідемія COVID-19 з пандемічної перетворюється в ендемічну, тобто ту, яка постійно підтримується в популяції без потреби в зовнішніх джерелах. Це означає, що повторних заражень буде ставати все більше, оскільки вірус буде тепер постійно циркулювати.

Повторне зараження SARS-CoV-2 в ендемічних умовах можливе від 3 до 63 місяців після пікової відповіді антитіл, із медіаною 16 місяців. Для окремої людини ризик повторного зараження залежить від імунного статусу, тяжкості інфекції, перехресного імунітету, віку та інших імунологічних факторів, таких як пам’ять Т-клітин і В-клітин або відсутність здатності нейтралізувати антитіла.

Результати дослідження рішуче заперечують твердження про те, що тривале завершення епідемії може виникнути завдяки колективному імунітету від природної інфекції або що пом’якшення довгострокових ризиків захворюваності та смертності може бути досягнуто без вакцинації.

Сподівання на колективний імунітет без широкомасштабної вакцинації ставить під загрозу життя мільйонів, спричиняючи високий рівень повторного зараження, захворюваності та смерті.

У районах із низьким рівнем вакцинації аналіз вчених на основі даних підтверджує необхідність постійного дотримання заходів безпеки, таких як соціальне дистанціювання, належна вентиляція в приміщеннях та носіння масок, щоб уникнути повторного зараження впродовж пандемії.

Вчені впевнені: немає фіксованої стійкості імунітету або абсолютного захисту від інфекції. Отже, у боротьбі з SARS-CoV-2 є лише одна дієва зброя: вакцинація.