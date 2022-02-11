Науковці Бергенського університету в Норвегії заявили, що збалансоване харчування з горіхами, бобовими, цільними зернами, та середземноморськими продуктами може збільшити життя людей віком від 20 років на 10-13 років.

Відповідне дослідження опубліковано в журналі Plos Medicine.

Проаналізувавши дослідження програми Global Burden of Disease 2019 року, яка оцінює смертність та втрату працездатності від основних захворювань вчені визначили, яка їжа впливає на тривалість життя. Вони використали дані про смертність із більше ніж з 7 тисяч джерел.

Науковці запропонували скорегувати деякі харчові звички. Наприклад, зменшити споживання червоного та обробленого м’яса, солодких напоїв, а також рафінованих злаків.

Натомість для збалансованого харчування варто споживати цільні зерна, бобові, фрукти, овочі, горіхи та рибу. Адже, вони мають багато вітамінів, клітковини й білків. Також низький вміст жирів та знижують рівень холестерину.

Зазначається, що людям від 20 років таке харчування може продовжити життя на 10-13 років. Однак дослідники Бергенського університету зазначають, що зміни раціону будуть на користь і людям похилого віку.