Відповідне дослідження опубліковано в журналі Plos Medicine.
Проаналізувавши дослідження програми Global Burden of Disease 2019 року, яка оцінює смертність та втрату працездатності від основних захворювань вчені визначили, яка їжа впливає на тривалість життя. Вони використали дані про смертність із більше ніж з 7 тисяч джерел.
Науковці запропонували скорегувати деякі харчові звички. Наприклад, зменшити споживання червоного та обробленого м’яса, солодких напоїв, а також рафінованих злаків.
Натомість для збалансованого харчування варто споживати цільні зерна, бобові, фрукти, овочі, горіхи та рибу. Адже, вони мають багато вітамінів, клітковини й білків. Також низький вміст жирів та знижують рівень холестерину.
Зазначається, що людям від 20 років таке харчування може продовжити життя на 10-13 років. Однак дослідники Бергенського університету зазначають, що зміни раціону будуть на користь і людям похилого віку.
- Нагадаємо, що в Україні за останні 30 років не зросла тривалість життя. При цьому резерви зниження смертності, пов’язані з суспільством і державою, вже вичерпані.
- Також аналітики The Economist дослідили вплив харчування людини на кліматичні зміни. Відмова від м’яса, риби, молочних продуктів та яєць значно скорочує викиди парникових газів в атмосферу.
- Зокрема раціон вегетаріанців і веганів знижує ризик виникнення серцевих захворювань, але підвищує ймовірність інсульту, в порівнянні з м’ясоїдами.
- Відомо, що показник світових цін на харчові продукти у січні 2022 року сягнув рекордного рівня з квітня 2011 року, зокрема через обмеження пропозиції рослинних олій.