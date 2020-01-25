Відповідне дослідження опубліковане в журналі Nature.

Так, люди пов’язують стрес з прискореним посивінням волосся (утворення непігментованих волосків), але до цих пір було мало наукових підтверджень цьому зв’язку.

Вчені з’ясували, що у мишей гострий стрес призводить до посивіння волосся через швидке виснаження стовбурових клітин меланоцитів.

Вони також виявили, що викликана стресом втрата стовбурових клітин меланоцитів не залежить від імунної атаки або гормонів стресу наднирників. Замість цього сивіння волосся відбувається в результаті активації симпатичних нервів, які іннервують нішу стовбурових клітин меланоцитів.

Зазначається, що в умовах стресу активація цих симпатичних нервів призводить до викиду нейротрансмітера норадреналіну, а це, в свою чергу, призводить до швидкої проліферації меланоцитів і супроводжується їх диференціюванням і постійним виснаженням.

Водночас, тимчасове придушення проліферації стовбурових клітин меланоцитів запобігає викликаному стресом сивінню волосся.