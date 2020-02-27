Вчені, досліджуючи ДНК червоних панд, з'ясували, що їх існує два види - китайські і гімалайські.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Червона панда мешкає в гірських лісах Китаю, Індії, Непалу, Бутану та М’янми, де її чисельність зменшується з кожним днем.

Ґрунтуючись на фізичних характеристиках, вчені давно підозрювали, що їх існує два види, проте до цих пір генетичних даних не вистачало.

Дослідники з Китаю проаналізували ДНК 65 диких червоних панд, що допомогло виявити два окремі види, які утворилися після того, як популяції були розділені річкою близько 250 тисяч років тому.

Директор Честерського зоопарку Майк Джордан зазначив, що генетичні дані дозволяють сказати, що вони вважаються абсолютно різними видами, а не варіаціями одного виду.

Зазначається, що китайські червоні панди мають руде хутро і смугасті хвостики, а у гімалайських – світліші морди.

За словами провідного дослідника Бо Ху з Китайської академії наук в Пекіні, гімалайська червона панда потребує термінового захисту через її більш низьку генетичну різноманітністю і невелику популяцію.

“Щоб зберегти генетичну унікальність цих двох видів, ми повинні уникати їх схрещування в неволі і будувати чіткі родоводи”, – сказав він.