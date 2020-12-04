Дослідники з Університету Джона Хопкінса виявили, що літні люди з хворобою Альцгеймера і пов'язаною з нею деменцією пропускали оплату рахунків за мінімум шість років до офіційного діагнозу.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому медичному журналі JAMA, повідомляє CNN.

Під час дослідження вивчалися пацієнти національної програми медичного страхування в США (Medicare), що живуть на самоті, а також аналізувалися їх кредитні дані і платежі. Дослідники вивчили дані звітів про споживчі кредити більш ніж 81 000 одержувачів Medicare за майже 20-річний період (з 1999 по 2018 рік).

Великий масив даних показав, що у пацієнтів, у яких в кінцевому підсумку була діагностована деменція, були ранні ознаки “фінансових симптомів”.

Зокрема, з’ясувалося, що пацієнти з хворобою Альцгеймера і пов’язаною з нею деменцією з більшою ймовірністю пропускали платежі за шість років до офіційної постановки діагнозу. І це призвело до того, що за два з половиною роки до постановки діагнозу вони отримали низький кредитний рейтинг.

“Ми були трохи здивовані, що це було настільки поширено, що ми дійсно змогли побачити це в даних. Лікарі в просторіччі говорять, що вам слід шукати деменцію в чековій книжці, але я не думаю, що ми мали якесь уявлення про те, за скільки років до цього можуть відбуватися ці ефекти”, – зазначила провідний автор дослідження Лорен Херш Ніколас.

За даними Асоціації Альцгеймера, на деменцією і хворобу Альцгеймера страждають близько 5,8 мільйона американців у віці 65 років і старше. За прогнозами некомерційної організації, до 2050 року число американців з цим захворюванням досягне 13,8 мільйона осіб.