Дослідники Бостонського університету США дійшли висновку, що достатній рівень вітаміну D в організмі може знизити ризик смерті при зараженні COVID-19.

Про це йдеться у доповіді вчених.

“74% учасників дослідження потрапили до лікарні з важкою формою коронавірусу, а у 32,8% з них був достатній рівень вітаміну D. У результаті летальних випадків серед людей у ​​віці до 40 років зафіксовано не було, однак через інфекцію померли 16, 3% пацієнтів, яким більше ніж 40 років. Крім того, з 206 осіб 40+ років лише 9,7% померлих мали достатній рівень вітаміну D “, – повідомляється у матеріалі.

Вчені нагадали, що раніше вже висловлювалося припущення про те, що вітамін D має захисну дію проти COVID-19. Також було показано, що він має імуномодулюючу активність.

Взаємодіючи зі своїм рецептором в імунних клітинах, ця речовина модулює вроджену і придбану імунні системи у відповідь на вторгнення бактеріальних і вірусних патогенів, а також діє як модулятор шляху ренін-ангіотензин і пригнічує ACE2 – рецептор і точку входу в клітину деяких видів коронавірусу.