Вчені з Китаю стверджують, що знайшли новий різновид коронавірусу у кажанів виду Rhinolophus pusillus. Вірус дуже схожий на COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The Hill, посилаючись на матеріал в науковому журналі Cell.

Вчені зібрали зразки вірусу, схожого на COVID-19, у маленьких кажанів, які мешкали в лісах провінції Юньнань в період з травня 2019 року по листопад 2020 року. Зразки збирали із сечі, фекалій та мазків з рота.

“Ми зібрали 24 нових геноми коронавірусу від різних видів кажанів, зокрема чотири зразки коронавірусу, які дуже схожі на SARS-CoV-2”, – сказано в матеріалі.

Один зразок надзвичайно подібний до SARS-CoV-2. Відмінність лише в білкових “шипах”, які потрібні вірусу, аби закріпитися на клітині.

“У червні 2020 року подібний до SARS-CoV-2 вірус було знайдено в Таїланді… Це свідчить про те, що віруси, схожі на SARS-CoV-2, продовжують циркулювати в популяції кажанів, а в деяких регіонах можуть траплятися дуже часто”, – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.