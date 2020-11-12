Майже рік китайський вірус COVID-19 продовжує вбивати людей у світі. У той час, коли Європа фактично ввела другий локдаун, низка інших країн ослаблює обмеження. Однак вчені провели глобальне дослідження причин поширення коронавірусу та дійшли висновку, що COVID-19 - це синдемія.

Про це повідомляє Reuters.

Що спричинило масову летальність від коронавірусу?

Вчені впевнені, що стратегія боротьби з коронавірусом надто обмежена, щоб зупинити його просування. Для ефективності потрібно врахувати декілька інших аспектів.

“Всі наші зусилля були зосереджені на скороченні шляхів передавання вірусу з метою контролю за поширенням патогену”, – написав головний редактор наукового журналу The Lancet Річард Хортон.

За його словами, світу потрібно розглядати явище поширення вірусу як синдемію, а не пандемію.

Вчені зазначили, що світ охоплений нищівною бурею хронічних хвороб, інфекційних захворювань та невдач в галузі охорони здоров’я, що спричинило високу смертність під час пандемії COVID-19.

Виникнення та поширення пандемії коронавірусу тісно пов’язані з глобальним зростанням таких хронічних захворювань, як ожиріння та діабет, екологічними катастрофами, зокрема й забрудненням повітря. Ці фактори вплинули на кількість загиблих від коронавірусу.

Що таке синдемія?

Синдемія – це термін, що поєднує в собі слова “синергія” і “пандемія”. Це означає, що хворобу коронавірусу не можна розглядати окремо.

Термін “синдемія” з’явився у 1990-х роках. Його засновником став антрополог Мерріл Зінгер. Вчений зазначив, що синдемія – це процес нищівної взаємодії двох епідемій, які у сукупності завдають більше шкоди, ніж окремо.

При цьому він заявив, що синдемія утворюється у середовищі злиднів та антисанітарії, де немає можливості оперативного та якісного медичного огляду.

“Ми бачимо, як COVID-19 взаємодіє з багатьма хронічними захворюваннями: діабетом, раком, серцевими та багатьма іншими хворобами. Ми також бачимо непропорційно високий рівень несприятливих наслідків для бідних, малозабезпечених та етнічних меншин”, – пояснив Зінгер у коментарі ВВС.

Думку вченого поділяє і його колега Хортон. Дослідник зазначив, що подолання пандемії коронавірусу можливе лише у випадку усунення інших хвороб.

“Синдемічний характер загрози, з якою ми стикаємось, вимагає лікування кожної хвороби, а також термінового вирішування основних соціальних нерівностей, що їх формують”, – сказав Хортон.