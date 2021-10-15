Всесвітній фонд дикої природи запустив програму “Морж з космосу”, яка має на меті дати вченим краще уявлення про те, як глобальне потепління впливає на вид. Вчені закликають громадськість допомогти.

Про це повідомили на сайті Всесвітнього фонду природи.

“Морж з космосу” – проєкт Всесвітнього фонду дикої природи та Британської антарктичної служби. Завдяки йому стане відомо кількість моржів в дикій природі і як розвивається їхня популяція в Атлантичному океані та морі Лаптєвих.

Зокрема, в межах програми треба провести перепис популяцій моржів.

Оскільки моржі живуть у надзвичайно віддалених районах, багато часу проводять на морському льоду і багато пересуваються, то зробити це традиційними методами дуже складно.

В цьому допоожуть супутникові фото, що здатні захоплювати величезні ділянки берегової лінії, щоб оцінити, де знаходиться морж. Це також допоможе порахувати усіх знайдених моржів.

До участі фахівці планують залучити півмільйона добровольців серед дорослих і дітей. Оскільки поодинці екологи не впораються з поставленим завданням.

Так, організації закликають громадськість стати так званими детективами моржів і допомогти зробити внести внесок у науку про охорону природи.

Зокрема, учасникам потрібно переглядати тисячі супутникових знімків, фіксувати будь-які спостереження та повідомляти про це Всесвітній фонд дикої природи та Британську антарктичну службу.

Знімки будуть збиратись протягом п’яти років.

Для того, щоб приєднатись потрібен лише доступ до комп’ютера або планшета та підключення до Інтернету.

Мінімальний рекомендований вік для участі у заході без нагляду дорослих – 10 років. Усі учасники віком до 13 років повинні мати згоду батьків на використання платформи. Детальніша інформація – за посиланнням.

Проєкт також відстежує вплив глобального потепління на тварин. Оскільки навколишнє середовище моржів нагрівається в три рази швидше, ніж решта території світи. І кожних 10 років 13% літнього морського льоду зникає.

“Те, що відбувається в Арктиці, не залишається там; кліматична криза – глобальна проблема, більша за будь-яку людину, вид чи регіон. Напередодні проведення цьогорічного глобального саміту з питань клімату Велика Британія повинна підняти свої амбіції та виконати всі свої кліматичні обіцянки – заради моржа та всього світу”, – сказав головний полярний радник Всесвітнього фонду дикої природи Род Дауні, передає The Guardian.

За два тижні у Глазго, Шотландія, стартує конференція ООН з питань клімату COP26, де будуть обговорювати більш амбітні заходи з боротьби зі зміною клімату. Одна з ключових цілей конференції – вжити заходів, щоб зберегти важливий температурний поріг у 1,5 градуса.