Вчені працювали над тим, щоб створити найбільш реалістичну з наукової точки зору симуляцію ядерної війни і візуалізувати це у вигляді відео.

Джерело: Time

Результати дослідження поєднують в собі детальне моделювання ядерного націлювання, траєкторію ракет, вибухів і електромагнітного імпульсу, а також того, як утворюється чорний вуглецевий дим, підіймається і поширюється по всій земній кулі, змінюючи клімат і викликаючи масовий голод.

Як показує відео, не має великого значення, хто починає війну: коли одна сторона запускає ядерні ракети, інша сторона виявляє їх і відкриває вогонь у відповідь ще до удару.

На відео балістичні ракети з американських підводних човнів вражають Росію, а російські США. Найперші удари підпалюють електроніку та електромережі, створюючи електромагнітний імпульс у десятки тисяч вольтів на метр. Наступні удари по командно-управлінським центрам і ядерним пусковим установкам.

Міжконтинентальним балістичним ракетам наземного базування потрібно близько пів години для польоту від запуску до цілі.

Основні міста стають цілями тому, що в них розташовані військові об’єкти. Кожне зіткнення створює вогняну кулю, гарячу приблизно як ядро Сонця, за якою слідує радіоактивна хмара-гриб.

Ці інтенсивні вибухи вбивають людей поблизу, викликають пожежі та сліпоту в тих, хто знаходиться дальше від вибуху.

Велика Британія та Франція мають ядерний потенціал і відповідно до статті 5 НАТО зобов’язані захищати США, тому Росія також завдає їм удару.

Вогняні бурі охоплюють багато міст, де штормовий вітер роздмухує вогонь, запалюючи все, що може горіти.

На жаль, дослідження показує, що вибухи, електромагнітний імпульс і радіоактивність — це не найгірше. Найскладнішою може бути ядерна зима, спричинена чорним вуглецевим димом від ядерних бурь, робить Землю дуже холодною навіть влітку. Згідно з нещодавньою науковою статтею, понад 5 мільярдів людей можуть померти від голоду.