Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guardian.
Невидимий варіант має багато спільних мутацій зі стандартним Omicron, але в ньому відсутні конкретні генетичні зміни, які дають змогу використовувати лабораторні ПЛР-тести як грубий і швидкий засіб для виявлення ймовірних випадків.
Цей варіант все ще виявляється як коронавірус за допомогою всіх звичайних тестів і може бути ідентифікований як варіант Omicron за допомогою геномного тестування, але ймовірні випадки не позначаються рутинними тестами ПЛР, які дають швидші результати.
Дослідники кажуть, що поки ще рано знати, чи буде нова форма Omicron поширюватися так само як і стандартний варіант Omicron, але що “прихована” версія є генетично відмінною, і тому цілком може поводитися по-різному.
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