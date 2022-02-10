На півдні Франції вчені виявили дитячий зуб сучасної людини, якому близько 54 тисячі років, й гострі кам’яні знаряддя, які, здавалося, не походять від неандертальців. Знахідка в печері Грот може свідчити про те, що два види деякий час співіснували на континенті.

Про це повідомляється в статті наукового журналу Science Advances.

На знарядді вчені виявили сліди, які могли залишитися від стріл. Якщо теорія підтвердиться, то можна буде стверджувати, що ранні сучасні люди використовували зброю, як лук і стріли, щоб боротися із неандертальцями. Останні вперше з’явилися в Європі 400 тисяч років тому, а вид помер близько 40 тисяч років тому. Приблизно в цей час Homo sapiens прибули з Африки на континент.

Нове дослідження вказує, що наш вид прибув на континент на близько 10 тисяч років раніше і співіснував із неандертальцями. Професор Кріс Стрінгер з Музею природної історії в Лондоні зазначає, що результати можуть підірвати думку, що люди швидко випередили неандертальців. Зокрема він каже, що вид не міг захопити планету за одну ніч, тому перевагу мали “іноді неандертальці, іноді сучасні люди”.

Знайдений зуб і кам’яне знаряддя свідчать, що рання група Homo sapiens жила на півдні сучасної Франції близько 2 тисяч років. Після того як вони покинули територію, її зайняли неандертальці через ще кілька тисяч років, поки люди не повернулися знову.

“У нас є припливи та відливи”, — каже професор Стрингер. “Сучасні люди з’являються ненадовго, потім з’являється проміжок, де, можливо, клімат їх просто прибив, а потім знову повертаються неандертальці”.

Подібні знаряддя праці вчені раніше знаходили в долині Рони та Ліван. Проте тоді дослідники не знали, якому виду вони належали. Існують теорії, згідно з якими, людям розумним допомогли вижити соціальні навички. Вони спілкувалися між собою, були більш організованими, краще запам’ятовували та передавали інформацію.

Думки щодо співіснування існують давно, зокрема через відкриття у 2010 році. Вчені виявили схожість ДНК сучасних людей із неандертальцями, що свідчить про те, що види схрещувалися.