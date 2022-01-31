Про це пише міжнародне видання The Guardian.

У легенях пацієнтів з так званим тривалим COVID-19 або пост-COVID-19 синдромом виявлено аномалії, які й можуть стати поясненням, чому задовго після первинної інфекції багато хто все ще відчуває задишку.

Результати пілотного дослідження за участю 36 пацієнтів виявили ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні пошкодження легенів, яке не можна виявити за допомогою рутинних тестів.

За словами доктора Емілі Фрейзер, консультантки з медицини Оксфордського університету та співавторки дослідження, останні висновки є першим доказом того, що здорова мікроструктура або ж судинна система легенів можуть бути порушені.

Функція легенів відповідно також порушується. Виявлення причини такої аномалії дозволить вченим у майбутньому розробити ефективні методи лікування таких станів. Схожі симптоми спостерігаються в людей, не залежно від початкового перебігу захворювання – чи був він важким, чи легким. Також таке ускладнення буває як у дорослих, так і у підлітків.

Під час досліджень використовують спеціалізовану техніку МРТ, за допомогою якої пацієнти вдихають газ ксенону, лежачи у сканері. Газ можна простежити, коли він переміщується з легенів у кровотік, даючи показання того, як функціонують легені.

Початкові результати, опубліковані на сервері препринту bioRxiv, свідчать про те, що у пацієнтів з тривалим коронавірусом спостерігається значно порушений газообмін з легенів у кров, навіть якщо інші тести є нормальними. Подібні відхилення виявили у пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані з важким перебігом захворювання.