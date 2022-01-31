Тривале дослідження COVID-19 допомогло вченим виявити мікропошкодження в легенях, які можуть пояснити задишку. Їх не видно на стандартних тестах.

Про це пише міжнародне видання The Guardian.

У легенях пацієнтів з так званим тривалим COVID-19 або пост-COVID-19 синдромом виявлено аномалії, які й можуть стати поясненням, чому задовго після первинної інфекції багато хто все ще відчуває задишку.

Результати пілотного дослідження за участю 36 пацієнтів виявили ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні пошкодження легенів, яке не можна виявити за допомогою рутинних тестів.

За словами доктора Емілі Фрейзер, консультантки з медицини Оксфордського університету та співавторки дослідження, останні висновки є першим доказом того, що здорова мікроструктура або ж судинна система легенів можуть бути порушені.