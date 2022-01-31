Про це пише міжнародне видання The Guardian.
У легенях пацієнтів з так званим тривалим COVID-19 або пост-COVID-19 синдромом виявлено аномалії, які й можуть стати поясненням, чому задовго після первинної інфекції багато хто все ще відчуває задишку.
Результати пілотного дослідження за участю 36 пацієнтів виявили ймовірність того, що COVID-19 може спричинити мікроскопічні пошкодження легенів, яке не можна виявити за допомогою рутинних тестів.
За словами доктора Емілі Фрейзер, консультантки з медицини Оксфордського університету та співавторки дослідження, останні висновки є першим доказом того, що здорова мікроструктура або ж судинна система легенів можуть бути порушені.
Функція легенів відповідно також порушується. Виявлення причини такої аномалії дозволить вченим у майбутньому розробити ефективні методи лікування таких станів. Схожі симптоми спостерігаються в людей, не залежно від початкового перебігу захворювання – чи був він важким, чи легким. Також таке ускладнення буває як у дорослих, так і у підлітків.
Під час досліджень використовують спеціалізовану техніку МРТ, за допомогою якої пацієнти вдихають газ ксенону, лежачи у сканері. Газ можна простежити, коли він переміщується з легенів у кровотік, даючи показання того, як функціонують легені.
Початкові результати, опубліковані на сервері препринту bioRxiv, свідчать про те, що у пацієнтів з тривалим коронавірусом спостерігається значно порушений газообмін з легенів у кров, навіть якщо інші тести є нормальними. Подібні відхилення виявили у пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані з важким перебігом захворювання.
- Нагадаємо, у листопаді у Великій Британії науковці розпочали перше випробування препарату, спрямованого проти втоми та м’язової слабкості, які відчувають більш ніж половина людей із так званим хронічним COVID-19.