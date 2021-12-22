Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Вчені з французького національного дослідницького інституту (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях та виявили мікропластик.
Вони тестували 10 000 кубометрів повітря у період з червня по жовтень 2017 року і виявили, що всі зразки містять мікропластик.
Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас, які передували кожному зразку, і виявили, що частинки пластику походять з Північної Африки та Північної Америки.
Головний дослідник Стів Аллен з Університету Далхаузі в Канаді зазначив, що частинки здатні долати такі відстані, оскільки вони потрапили в атмосферу.
Частинки пластику з морських джерел підіймаються дуже високо в повітря, а це означає, що пластик не тоне, він рухається планетою в нескінченному циклі”, — зазначив Аллен.
- Раніше, у фекаліях дітей віком до двох років значно більше мікропластику, аніж в екскрементах дорослих. Можливо, це пов’язано з гумовими пипками та пластиковими пляшечками, які використовують, у догляді за малюками.
- У серпні повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наразі не розглядає наявність мікропластика в питній воді як загрозу для здоров’я людини.
- Також вчені з’ясували, що середньостатистична людина з’їдає не менше 50 000 часток мікропластика на рік і вдихає приблизно таку ж кількість.
- У 2020 році під час пандемії COVID-19 колосально зросло виробництво одноразових захисних масок, що в свою чергу призвело до збільшення кількості сміття, яке потрапляє у Світовий океан.