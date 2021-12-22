Мікропластик з Африки та Північної Америки знайшли в повітрі у французьких Піренеях на висоті 2 877 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Вчені з французького національного дослідницького інституту (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях та виявили мікропластик.

Вони тестували 10 000 кубометрів повітря у період з червня по жовтень 2017 року і виявили, що всі зразки містять мікропластик.

Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас, які передували кожному зразку, і виявили, що частинки пластику походять з Північної Африки та Північної Америки.

Головний дослідник Стів Аллен з Університету Далхаузі в Канаді зазначив, що частинки здатні долати такі відстані, оскільки вони потрапили в атмосферу.