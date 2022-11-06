Вчені з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі дослідили найближчу чорну діру до Землі. Вона знаходиться на відстані 1 560 світлових років.

Про це повідомило Science News.

Чорну діру назвали Gaia BH1. Вчені виявили, що її маса приблизно у десять разів більше за Сонце та обертається навколо нього.

Завдяки даним з космічного корабля Gaia було знайдено чорну діру. На них точно зображено положення зірок. Чорну діру дослідили вчені, зокрема астрофізик Карім Ель-Бадрі.

Зазначено, що чорна діра може “проковтнути” зірку, якщо буде перебувати на небезпечній для неї відстані. Через гравітацію діри позиція зірки-супутника не буде сталою.

Лише одна з зірок була схожа на супутник чорної діри з сотень тисяч зірок, які виглядали так, ніби їх тягнув невидимий об’єкт. Припущення астрономів підтвердили подальші спостереження за допомогою інших телескопів.

Інша найближча чорна діра знаходиться на відстані приблизно 3 200 світлових років. Всього у галактиці Чумацький Шлях може знаходитися близько 100 мільйонів чорних дір, але майже всі вони невидимі.

Астрофізики припускають, що ближче до Землі можуть існувати й інші чорні діри.