Про це повідомило Science News.
Чорну діру назвали Gaia BH1. Вчені виявили, що її маса приблизно у десять разів більше за Сонце та обертається навколо нього.
Завдяки даним з космічного корабля Gaia було знайдено чорну діру. На них точно зображено положення зірок. Чорну діру дослідили вчені, зокрема астрофізик Карім Ель-Бадрі.
Зазначено, що чорна діра може “проковтнути” зірку, якщо буде перебувати на небезпечній для неї відстані. Через гравітацію діри позиція зірки-супутника не буде сталою.
Лише одна з зірок була схожа на супутник чорної діри з сотень тисяч зірок, які виглядали так, ніби їх тягнув невидимий об’єкт. Припущення астрономів підтвердили подальші спостереження за допомогою інших телескопів.
Інша найближча чорна діра знаходиться на відстані приблизно 3 200 світлових років. Всього у галактиці Чумацький Шлях може знаходитися близько 100 мільйонів чорних дір, але майже всі вони невидимі.
Астрофізики припускають, що ближче до Землі можуть існувати й інші чорні діри.
- Космічний телескоп James Webb зафіксував зіткнення двох галактик, відомих як назвою IC 1623, та зореутворення.
- Поверхня нашої планети може стати більш сприятливою для життя, якщо газовий гігант Юпітер змінив свою орбіту. За такої умови деякі холодні ділянки Землі можуть нагрітися, що надасть можливість для широкого розмаїття форм життя.