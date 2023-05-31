Дослідники виявили новий тип антибіотика, який діє проти особливо небезпечних бактерій, стійких до ліків, використовуючи штучний інтелект. Під час випробувань на мишах він контролював ріст бактерій.

Джерело: CNN.

Вчені припустили, що цей метод можна використовувати для створення антибіотиків, призначених для боротьби з іншими стійкими до ліків патогенами. Вони протестували антибіотик проти 41 різного штаму стійких до бактерій Acinetobacter baumannii — препарат подіяв на всіх них.

Утім його ще треба додатково вдосконалити та перевірити в клінічних випробуваннях на людях, перш ніж його можна буде використовувати пацієнтам.

ШІ ідентифікував сполуку, яка зупинила лише проблемний патоген. Водночас препарат не вбиває багато інших видів корисних бактерій, які живуть у кишечнику чи на шкірі, що робить його рідкісним вузькоцільовим “агентом”. Якби більшість антибіотиків працювало саме так, це могло б запобігти бактеріям стати резистентними.

“Я вважаю, що штучний інтелект, як ми бачили, може бути успішно застосований у багатьох областях, і я вважаю, що відкриття ліків — це свого роду наступний рубіж”, — сказав доктор Сезар де ла Фуенте, доцент Медичної школи Перлмана Університету Пенсільванії.

Бактерії Actinetobacter baumanii чіпляються за поверхні, такі як дверні ручки; вони стійки, й здатні захоплювати фрагменти ДНК інших організмів, з якими вона вступає в контакт. Джон Стокс, один із дослідників і доцент кафедри біохімії та біомедичних наук в Університеті Макмастера в Гамільтоні, Онтаріо зазначив, це те, що “ми в лабораторії називаємо професійним патогеном”, який важко піддається лікуванню інфекції шкіри, крові або дихальних шляхів.

Вчені для нового дослідження використали техніку під назвою “високопродуктивний скринінг препаратів” для вирощування Acinetobacter baumanii в лабораторних чашках. Вони виявили 480 сполук, які блокували ріст бактерій, та ввели цю інформацію в комп’ютер, використовуючи її для навчання алгоритму штучного інтелекту.

ШІ за кілька годин відобразив на моделі понад 6000 молекул. Дослідники звузили їх до 240 хімічних речовин, які перевірили в лабораторії, що допомогло їм скоротити список до дев’яти найкращих інгібіторів бактерій. У результаті в них залишилася сполука під назвою RS102895, яка, на думку вчених, спочатку була розроблена як потенційний засіб для лікування діабету.

У результаті їм вдалося запобігти переміщенню компонентів бактерії зсередини клітини на її поверхню.

“Це досить цікавий механізм, який, наскільки мені відомо, не спостерігається серед клінічних антибіотиків”, — йдеться у повідомленні.

RS102895, який дослідники перейменували в абауцин, діє лише на Actinetobacter baumanii.