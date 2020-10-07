На території нинішньої Монголії в пустелі Гобі вчені виявили залишки раніше невідомих динозаврів-овірапторозаврів. Новий вид отримав назву Oksoko avarsan.

Про це йдеться у дослідженні, що опубліковане в журналі Royal Society Open Science.

Це двометрові ящери з оперенням і дзьобом, як у папуг; на передніх кінцівках у них розвинулися два пальці з пазурами.

Овірапторозаври – динозаври-тероподи, що жили у Крейдовому періоді на території Азії і Північної Америки.

Відродження інтересу до овірапторозаврів з 1990-х років призвело до хвилі нових відкриттів, і тепер вони є одними з найбільш відомих теропод (підвиду ящеротазових динозаврів). Аспекти їхнього шкірного покриву, розмноження та функціональної морфології добре вивчені, що дає важливу інформацію для розуміння біологічних змін, які супроводжували їхній перехід до птахів.

Як і сучасні птахи, овірапторозаври в основному були повністю беззубими. У них було два функціональних яйцеводи, вони висиджували яйця, як птахи.

Виділяються чотири основних підвиди овірапторозаврів: базальні каудіптеригіди і більш специфічні авіміміди, ценагнатиди і овірапторіди.

Нинішня знахідка датується віком 68 мільйонів років.

Виявили новий вид вчений Грегорі Фанстон (Gregory Funston) та його колеги з Единбурзького університету.