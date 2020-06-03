Вчені вважають, що вони знайшли найчистіше в світі повітря - воно знаходиться над так званим Південним океаном.

Про це повідомляє CNN.

У першому в своєму роді дослідженні біоаерозольного складу Південного океану дослідники з Університету штату Колорадо визначили область атмосфери, яка залишається незмінною в результаті діяльності людини.

Дослідники виявили, що повітря в прикордонному шарі, який живить нижні хмари над Південним океаном, не містить аерозольних часток, що утворюються в результаті діяльності людини, зокрема спалювання викопного палива, посадки певних культур, виробництва добрив тощо.

Дослідники вирішили вивчити те, що знаходилося в повітрі і звідки воно з’явилося, використовуючи бактерії в повітрі в якості діагностичного інструменту для визначення властивостей нижньої атмосфери. Вони взяли проби повітря на рівні морського кордону – частини атмосфери, яка має прямий контакт з океаном. Потім вчені досліджували склад мікробів, що знаходяться в повітрі, які виявляються в атмосфері і часто розсіюються вітром на тисячі кілометрів.

Дослідник і співавтор дослідження Томас Хілл пояснив, що “аерозолі, які контролюють властивості хмар над Південним океаном, тісно пов’язані з біологічними процесами в океані, і Антарктида, мабуть, ізольована від розсіювання на південь мікроорганізмів і відкладень поживних речовин з південних континентів”.

“В цілому, це говорить про те, що Південний океан є одним з дуже небагатьох місць на Землі, на які антропогенна діяльність справила мінімальний вплив”, – додав він.

ДОВІДКА. Південний океан – найменування сукупності південних частин Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, що оточують Антарктиду і нерідко виділяються як “п’ятий океан”, що не має, однак, чітко окресленої островами і континентами північного кордону.