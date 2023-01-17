Дві астрономічні дослідницькі програми зробили детальні фото Чумацького Шляху. На світлинах можна помітити залишки зірок, що вибухнули.

Про це повідомило Science Alert.

Вчені раніше використовували радіотелескопи, аби побачити залишки зірок, які вибухнули. Проте їх було мало у порівнянні з кількістю, яку містять ті, що розташовані у Чумацькому Шляху.

На новому зображенні є “вусики” та хмари, пов’язані з воднем, що заповнює простір між зірками. Ще видно місця, де утворюються нові зірки і залишки тих, що вибухнули.

Вчені додали, що ділянка фотографії становить лише 1% усього Чумацького Шляху. Дослідники виявили понад 20 нових можливих залишків зірок, коли раніше було відомо про 7.

Найближчими роками вчені хочуть отримати безпрецедентне зображення майже всього Чумацького Шляху. Воно приблизно в 100 разів більше, ніж це початкове зображення, але з таким самим рівнем деталізації та чутливості.

“За нашими оцінками, може бути до 1,5 тис. або більше нових залишків зірок, які ще належить виявити. Вирішення головоломки цих зниклих залишків відкриє нові вікна в історію нашого Чумацького Шляху”, – сказав Ендрю Хопкінс, професор астрономії, Університет Маккуорі.