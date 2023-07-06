Антоніо Фернандес, професор з Університету Лас-Пальмаса (Канарські острови), досліджував причини смерті викинутого на берег кашалота. Під час цього він знайшов в кишківнику тварини шматок китової блювотини, який важить близько 9,5 кг і коштує орієнтовно 544 тисячі доларів.

Джерело: Insider.

Дослідження проводилося 21 травня на пляжі Ногалес. Тоді професор виявив у тварині величезну грудку амбри — воскоподібної речовини, яка є патологічним відкладення у кишківнику і шлунку кашалотів, що являє собою залишки неперетравлених хітинових частин їжі.

Сіра амбра є рідкісною, її зазвичай можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. Цей елемент цінують у парфумерній промисловості за його виразний запах і дефіцит. Нерідко амбру називають “плаваючим золотом” або “скарбом моря”.

На думку вчених, речовина виділяється, коли кашалоти їдять головоногих молюсків, таких як кальмари та восьминоги. Утім вони не можуть перетравлювати дзьоби своєї жертви. Залишки часто виходять з них, але іноді вони можуть змішуватися з восковою речовиною в кишківнику, утворюючи амбру.

“Я вийняв камінь діаметром від 50 до 60 см і вагою 9,5 кг”, — сказав він. “Хвилі намивали кита. Усі дивилися, коли я повернувся на пляж, але вони не знали, що в моїх руках була амбра”.

За словами вченого, який є директором Інституту здоров’я тварин і харчової безпеки свого університету, кит помер від сепсису, спричиненого шматочком амбри.

Цінну частину планується передати місцевій владі Ла-Пальма, щоб її можна було продати для допомоги тим, хто постраждав від руйнівного виверження вулкана у 2021 році. Того ж року група рибалок в Аденській затоці видобула шматок амбри вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Вони його продали в ОАЕ, а на отримані кошти 35 рибалок купили будинки, автомобілі та човни на свої прибутки.

Торгівля амброю суворо регулюється в деяких країнах, включаючи Австралію та США. Ці держави забороняють торгівлю цією речовиною через побоювання щодо китобійного промислу.