Джерело: Insider.

Дослідження проводилося 21 травня на пляжі Ногалес. Тоді професор виявив у тварині величезну грудку амбри — воскоподібної речовини, яка є патологічним відкладення у кишківнику і шлунку кашалотів, що являє собою залишки неперетравлених хітинових частин їжі.

Сіра амбра є рідкісною, її зазвичай можна знайти лише в одному зі 100 екземплярів. Цей елемент цінують у парфумерній промисловості за його виразний запах і дефіцит. Нерідко амбру називають “плаваючим золотом” або “скарбом моря”.

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На думку вчених, речовина виділяється, коли кашалоти їдять головоногих молюсків, таких як кальмари та восьминоги. Утім вони не можуть перетравлювати дзьоби своєї жертви. Залишки часто виходять з них, але іноді вони можуть змішуватися з восковою речовиною в кишківнику, утворюючи амбру.

“Я вийняв камінь діаметром від 50 до 60 см і вагою 9,5 кг”, — сказав він. “Хвилі намивали кита. Усі дивилися, коли я повернувся на пляж, але вони не знали, що в моїх руках була амбра”.

За словами вченого, який є директором Інституту здоров’я тварин і харчової безпеки свого університету, кит помер від сепсису, спричиненого шматочком амбри.

Цінну частину планується передати місцевій владі Ла-Пальма, щоб її можна було продати для допомоги тим, хто постраждав від руйнівного виверження вулкана у 2021 році. Того ж року група рибалок в Аденській затоці видобула шматок амбри вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Вони його продали в ОАЕ, а на отримані кошти 35 рибалок купили будинки, автомобілі та човни на свої прибутки.

Торгівля амброю суворо регулюється в деяких країнах, включаючи Австралію та США. Ці держави забороняють торгівлю цією речовиною через побоювання щодо китобійного промислу.