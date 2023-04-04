Колишній морський офіцер, професор Університету Південної Флориди Джозеф Дітурі, який провів 30 днів у підводному готелі під назвою Jules Undersea Lodge у лагуні Кі-Ларго, що знаходиться на глибині 9 метрів, виявив нову форму життя.

Про це сповіщає The Independent.

Як повідомляється, Дітурі намагається встановити світовий рекорд і прожити 100 днів під водою на глибині близько 9 метрів. Також чоловік хоче відстежити, як організм реагує на тривалий вплив екстремального тиску.

Зазначено, що через місяць експерименту Дітурі знайшов одноклітинний організм, який, на його думку, є “абсолютно новим видом для науки”. Знахідку професора продовжуватимуть досліджувати мікробіологи, щоб підтвердити, що це дійсно нова форма життя. Колишній офіцер і сам проводить експерименти в маленькій лабораторії, встановленій у підводній капсулі.

Провівши місяць під водою, Дітурі запевняє, що “почувається чудово”. Вчені підрахували, що за цей час він може втратити близько 2,5 см у зрості через тиск, який здійснюється на його тіло — так само, як астронавти виростають приблизно на 3 відсотки, провівши деякий час в невагомості космосу.

Також додається, що доктор Дітурі перебуває під пильним наглядом медичних працівників, часто надсилаючи їм зразки сечі та крові для аналізу. Він також проходить психологічне тестування, та кардіограму серця. Одна з гіпотез полягає в тому, що підвищений тиск — приблизно в 1,6 рази більший, ніж тиск на поверхні — призведе до поліпшення здоров’я, а також потенційно вплине на ключові показники, пов’язані з хворобами та тривалістю життя.

Крім того, як зауважили у виданні, були деякі побічні ефекти. Відтак, доктор Дітурі сказав, що деякі функції організму, наприклад сечовипускання, ускладнюються через підвищений тиск під водою.

Наголошено, що найбільші ризики можуть виникнути, коли прийде час піднятися на поверхню, оскільки ніколи не проводилися декомпресійні випробування протягом такого тривалого періоду часу. В екстремальних обставинах швидка декомпресія може призвести до серйозного пошкодження легень, паралічу або навіть смерті.