Covid-19 Україна

оновлено 27.05.2020 о 16:02

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Вчора на Донбасі від ворожої кулі загинув молодший сержант Віталій Лімборський

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків вчора загинув 24-річний молодший сержант Віталій Лімборський.

Середа, 27 травня 2020, 16:22

Младший сержант Виталий Лимборский/Фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Про це повідомили в пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади ім. “Лицарів зимового походу” у Facebook.

Зазначається, що військовий загинув внаслідок попадання ворожої кулі в голову.

“Вчора, близько 19:45, в результаті попадання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки”, – йдеться в повідомленні.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що 26 травня, в Донецькій області один військовослужбовець Збройних Сил України отримав несумісні з життям поранення.

Теги: Війна на Донбасі, обстріли бойовиків, Донбас

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