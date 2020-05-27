Вчора на Донбасі від ворожої кулі загинув молодший сержант Віталій Лімборський

Про це повідомили в пресслужбі 28-ї окремої механізованої бригади ім. “Лицарів зимового походу” у Facebook.

Зазначається, що військовий загинув внаслідок попадання ворожої кулі в голову.

“Вчора, близько 19:45, в результаті попадання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки”, – йдеться в повідомленні.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що 26 травня, в Донецькій області один військовослужбовець Збройних Сил України отримав несумісні з життям поранення.