У зв'язку з обмеженнями щодо перетину державного кордону, добовий пасажиропотік в пунктах пропуску зменшився до 10 тисяч осіб.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

У відомстві заявили, що вчора, 30 березня, в Україну повернулися 4,8 тисяч громадян. На даний момент черг на пунктах пропуску немає.

“Ці показники суттєво зменшилися, в порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску немає черг з подорожуючих власним автотранспортом і пішоходів”, – зазначили в Держприкордонслужбі.

Також повідомляється, що вчора покинули територію країни близько 3 тисяч українців і 1,3 тисячі іноземців.

Всім тим, хто перетинав кордон проводили температурний скринінг. Громадян з симптомами захворювання коронавірусом Covid-19 не було визначено. Всі отримали рекомендації щодо карантину, а також підписали згоду на самоізоляцію протягом 14 днів.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.