Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
У відомстві заявили, що вчора, 30 березня, в Україну повернулися 4,8 тисяч громадян. На даний момент черг на пунктах пропуску немає.
“Ці показники суттєво зменшилися, в порівнянні з попередньою добою. На ранок 31 березня в пунктах пропуску немає черг з подорожуючих власним автотранспортом і пішоходів”, – зазначили в Держприкордонслужбі.
Також повідомляється, що вчора покинули територію країни близько 3 тисяч українців і 1,3 тисячі іноземців.
Всім тим, хто перетинав кордон проводили температурний скринінг. Громадян з симптомами захворювання коронавірусом Covid-19 не було визначено. Всі отримали рекомендації щодо карантину, а також підписали згоду на самоізоляцію протягом 14 днів.
Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.
- У неділю в Україні прибув авіарейс з В’єтнаму. Громадян України, евакуйованих сьогодні з В’єтнаму, не помістили на примусову обсервацію, як це анонсував глава МВС Арсен Аваков. Українці відмовилися від обсервації, дізнавшись, що вона платна. Деякі з них вибігли з аеропорту з валізами.
- Українці, яких спецрейсами евакуюють з Балі через Катар, розповіли, що їх погрозами змусили погодитися на примусову обсервацію вартість від 169 євро.