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Вчитель Всеукраїнської онлайн-школи розповів, чому на уроках трапляються помилки

Вчитель, який бере участь у зйомках Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, заявив, що помилки на уроках трапляються, тому що у проєкту немає ні коректорів, ні редакторів, відповідальних за перевірку матеріалів, що викладаються. Також немає можливості переглянути і внести правки в уже змонтоване відео.

П’ятниця, 10 квітня 2020, 15:55

Про це повідомив один із викладачів проєкту, вчитель математики з Києва (КНУ ім. Шевченка) Дмитро Номіровський.

За його словами, помилки на уроках будуть і надалі.

“Вчителів зібрали в пожежному порядку, кого змогли знайти. Без кастингу і проб. Більшість бачать камеру вперше в житті. Вчителі працюють, принаймні поки, виключно на своєму ентузіазмі, тобто задарма. Від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв. А там, як ви знаєте, своя дистанційна освіта 24/7. Тривалість проєкту весь час змінюється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звичайно, теж на вчителі”, – зазначив Номіровський.

Він також додав, що сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчителі готують самі, без будь-якої допомоги. Коректорів і редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, в проєкті немає. Жодної можливості переглянути і внести зміни в уже змонтоване відео немає. Тому що монтаж уроку роблять вночі перед ефіром на ТБ.

“Кажуть, що продакшн не встигає робити раніше. Підозрюю, що підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися – відразу в ефір. Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку. Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) “потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання, ніж задоволення чиїхось інтересів”.”Чиїсь інтереси”- це він про моє бажання зробити якісний продукт. Помилки на моєму першому уроці, до речі, уникнути так і не вдалося. Хтось на етапі монтажу, не зв’язавшись зі мною, вирішив самостійно написати “Правильна відповідь: 50 коп.” до найпростішої задачі”, – розповів учитель.

“Гадки не маю, чи можна було в умовах, що склалися, організувати процес краще. Цілком імовірно, що й ні. Або так, або ніяк. Але якщо вже так, то не треба дивуватися, чому у вчителя географії Атлантичний океан опинився на просторах Большого театру”, – резюмував Номіровський.

Теги: Володимир Зеленський

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