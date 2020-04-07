Про це повідомляють #Букви.
Так, під час уроку на тему “Віднімання десяткових дробів. Рішення задач і рівнянь” для п’ятикласників вчителька вирішувала задачу, в якій потрібно було обчислити швидкість катера, що пливе проти течії.
Для цього від швидкості катера в стоячій воді (30,2 км/ч) вона відняла швидкість течії (2,2 км/год), результат обчислення повинен бути 28, але у викладача у відповіді вийшло 18.
(На відео з 12:13)
Нагадаємо, 30 березня Президент України Володимир Зеленський анонсував проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”.
- 6 квітня для українських школярів пройшов перший урок в онлайн-школі.