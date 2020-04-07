Про це повідомляють #Букви.

Так, під час уроку на тему “Віднімання десяткових дробів. Рішення задач і рівнянь” для п’ятикласників вчителька вирішувала задачу, в якій потрібно було обчислити швидкість катера, що пливе проти течії.

Для цього від швидкості катера в стоячій воді (30,2 км/ч) вона відняла швидкість течії (2,2 км/год), результат обчислення повинен бути 28, але у викладача у відповіді вийшло 18.

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(На відео з 12:13)

Нагадаємо, 30 березня Президент України Володимир Зеленський анонсував проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”.