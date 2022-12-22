Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, росіяни поранили 3 мирних мешканців області.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 275 людина загинула 2 773 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Згідно з останнім зведенням Генштабу 17 грудня українські воїни завдали удару по зосередженню особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких — офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.
На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.