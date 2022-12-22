Протягом 21 грудня військові РФ вбили двох мирних мешканців у Торецьку та одного у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, росіяни поранили 3 мирних мешканців області.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 275 людина загинула 2 773 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Згідно з останнім зведенням Генштабу 17 грудня українські воїни завдали удару по зосередженню особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких — офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.

На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.