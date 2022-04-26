Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ та Гірська громада. У цих населених пунктах обстріли пошкодили житлові будинки. Наразі тривають активні бойові дії у Попасній та Рубіжному.
“Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох — в Попасній, щонайменше одного — в Гірському. Інформацію відносно ймовірних жертв перевіряємо”, — наголосив Гадай.
Також за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.
- Нагадаємо, голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини виїхати з області у більш безпечні регіони України. За словами Гайдая, потрібно евакуюватись, поки це ще можливо.
- Відомо, що у Луганській області під обстріл російських окупантів потрапили українські патрульні. Правоохоронці тоді розвозили місцевим жителям Лисичанська гуманітарну допомогу.
- Раніше солдати ЗС РФ обстріляли біля Рубіжного (Луганщина) цистерну з азотною кислотою, та не врахували напрямок вітру – токсичні пари рушили на російські позиції під Кудряшівкою та Варварівкою.