Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ та Гірська громада. У цих населених пунктах обстріли пошкодили житлові будинки. Наразі тривають активні бойові дії у Попасній та Рубіжному.

“Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків в Лисичанську, двох — в Попасній, щонайменше одного — в Гірському. Інформацію відносно ймовірних жертв перевіряємо”, — наголосив Гадай.

Також за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправники та 1 зенітну установку.