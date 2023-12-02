Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику, вивівши його з ладу.
Окупаційна влада міста намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.
російсько-українська війна
Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику, вивівши його з ладу.
Окупаційна влада міста намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.