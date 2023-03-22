Ввечері 21 березня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Одна з них влучила в Свято-Іверський чоловічий монастир УПЦ МП.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 19:50 російські військові завдали ракетного удару по одному з районів Одеси.

Внаслідок атаки пошкоджено дах та міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибито шибки у декількох прилеглих будинках та монастирі.

За попередніми даними, троє людей зазнали поранень вибуховою хвилею, одного з них шпиталізували.

Оперативне командування “Південь” повідомляло , що росіяни випустили три керовані авіаційні ракети класу “повітря-поверхня” X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збито силами ППО.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).