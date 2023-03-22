Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 19:50 російські військові завдали ракетного удару по одному з районів Одеси.
Внаслідок атаки пошкоджено дах та міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибито шибки у декількох прилеглих будинках та монастирі.
За попередніми даними, троє людей зазнали поранень вибуховою хвилею, одного з них шпиталізували.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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