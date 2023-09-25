Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у ГУР.

Росіяни перехопили силами РЕБ БПЛА, і далі дрон нібито був “безпечно приземлений”. Після цього оглянути “пташку” та сфотографуватися приїхало керівництво авіаполку та офіцери ФСБ.

Коли делегація спробувала оглянути безпілотник, сталася детонація боєприпасу.

Під час вибуху були вбиті або отримали поранення: командир 14 авіаполку; один із його заступників; група офіцерів-авіаторів; представник військової контррозвідки ФСБ; працівники аеродрому.