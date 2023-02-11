Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Відтак у вечірній час 10 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе “Shahed-136/131”.

Крім того, 10 лютого російські війська завдали ударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури України. Було застосовано сім дронів-камікадзе “Shahed-136/131” зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування “Калібр” – із російського фрегата у Чорному морі.

Проте українські військові Повітряних сил ЗСУ ліквідували 5 крилатих ракет “Калібр” та 5 ударних дронів “Shahed-136/131”.

Зазначимо, що в Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 136 тисяч російських армійців, з яких 1 140 – лише за останню добу. За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року – російські окупаційні війська втратили близько 136 880 армійців.