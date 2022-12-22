Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
Постанова №1401 регламентує роботу “Пунктів незламності”. У ній прописано пункти стосовно їхньої комплектації, джерел фінансування та режим роботи. У документі визначено категорії працівників, яких можна залучати до обслуговування пунктів і чергування, зокрема:
- медичних працівників;
- психологів;
- соціальних працівників;
- громадські організації;
- волонтерів.
У переліку не передбачено освітян.
Раніше Сергій Горбачов заявляв, що отримував непоодинокі звернення від вчителів, яких залучали до роботи у пунктах. Річ у тім, що деякі пункти розташовані у навчальних закладах.
“Є випадки, коли директорів шкіл призначають керівниками пунктів”, – писав омбудсмен у своєму Facebook наприкінці листопада.
Омбудсмен пропонував керівниками пунктів призначати представників органів місцевого самоврядування. Останні мають можливість залучати до роботи пунктів фахівців, ініціювати закупівлі та залучати правоохоронців до роботи.
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