Освітян не мають залучати до чергування у "Пунктах незламності". Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Постанова №1401 регламентує роботу “Пунктів незламності”. У ній прописано пункти стосовно їхньої комплектації, джерел фінансування та режим роботи. У документі визначено категорії працівників, яких можна залучати до обслуговування пунктів і чергування, зокрема:

медичних працівників;

психологів;

соціальних працівників;

громадські організації;

волонтерів.

У переліку не передбачено освітян.

Раніше Сергій Горбачов заявляв, що отримував непоодинокі звернення від вчителів, яких залучали до роботи у пунктах. Річ у тім, що деякі пункти розташовані у навчальних закладах.

“Є випадки, коли директорів шкіл призначають керівниками пунктів”, – писав омбудсмен у своєму Facebook наприкінці листопада.

Омбудсмен пропонував керівниками пунктів призначати представників органів місцевого самоврядування. Останні мають можливість залучати до роботи пунктів фахівців, ініціювати закупівлі та залучати правоохоронців до роботи.