Вчителі з тимчасово окупованого російськими військами Маріуполя, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, зараз проходять "перенавчання" у Ростові-на-Дону.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Там вчителям розповідають про те, як навчати дітей не лише російської мови, але й російським історичним наративам.

Головна причина проведення таких навчань для вчителів – це неприйняття та нерозуміння дітей та підлітків “нової історії”. Там, де немає України. Де Іван Мазепа не герой, а зрадник. Де Січові стрільці та УПА не герої боротьби з росіянами за незалежність, а вороги Росії.

“Як казали окупанти на одній з нарад – “для преодаления стеклянного непонимания в глазах”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він зауважив, що без атестата про проходження переатестації вчителів не будуть допускати до дітей. У Росії навіть вчителі мають бути пропагандистами.

Нагадаємо, що так звана “влада” тимчасово окупованого РФ Маріуполя протягом трьох днів заборонить в’їзд та виїзд з міста. Причина — пошуки людей, які не згодні з діями росіян. З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка росіяни зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Адже будуть проводитися посилені “фільтраційні та антипартизанські заходи”.