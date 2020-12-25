Вчителів зобов’язали власноруч виправляти у підручнику інформацію про те, що сода лікує рак

Українські педагоги будуть власноруч заклеювати у підручниках хімії резонансну інформацію про те, що харчова сода нібито лікує від раку.

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на лист Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах.

Зазначається, що видавництво “Грамота” підготувало спеціальну вклейку з новим текстом. Її рекомендують наклеїти на інформаційний блок про “цілющі властивості соди”.

Цікаво, що замість соди у підручнику з’являться дані про йодовану сіль.

“Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника “Хімія. 9 клас,” – йдеться у листі.

Схоже на те, що переклеюванням інформації у підручниках будуть займатися вчителі хімії.