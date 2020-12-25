Covid-19 Україна

оновлено 25.12.2020 о 14:02

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Вчителів зобов’язали власноруч виправляти у підручнику інформацію про те, що сода лікує рак

Українські педагоги будуть власноруч заклеювати у підручниках хімії резонансну інформацію про те, що харчова сода нібито лікує від раку.

П’ятниця, 25 грудня 2020, 15:30

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на лист Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах.

Зазначається, що видавництво “Грамота” підготувало спеціальну вклейку з новим текстом. Її рекомендують наклеїти на інформаційний блок про “цілющі властивості соди”. 

Цікаво, що замість соди у підручнику з’являться дані про йодовану сіль.

“Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника “Хімія. 9 клас,” – йдеться у листі. 

Схоже на те, що переклеюванням інформації у підручниках будуть займатися вчителі хімії. 

  • В українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. При цьому у підручнику підкреслюється, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба насамперед узгодити з лікарями.
  • У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. У МОН зазначили, що авторка Марія Савчин намагалася подати якомога більше інформації для учнів. Школярі повинні навчитися критично мислити та отримувати інформацію з різних ресурсів.
  • У четвер, 3 грудня, Верховна Рада скерувала на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону “Про освіту” щодо забезпечення якості навчальної літератури.
Теги: лікування раку, МОН, підручник з хімії, порада, рак, сода

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