Вчителів зобов’язали власноруч виправляти у підручнику інформацію про те, що сода лікує рак

Про це повідомляє видання ZN.UA з посиланням на лист Інституту модернізації змісту освіти, який розіслали по школах.
Зазначається, що видавництво “Грамота” підготувало спеціальну вклейку з новим текстом. Її рекомендують наклеїти на інформаційний блок про “цілющі властивості соди”.
Цікаво, що замість соди у підручнику з’являться дані про йодовану сіль.
“Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки 8 підручника “Хімія. 9 клас,” – йдеться у листі.
Схоже на те, що переклеюванням інформації у підручниках будуть займатися вчителі хімії.
- В українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. При цьому у підручнику підкреслюється, що будь-яке застосування харчової соди з лікувальною метою треба насамперед узгодити з лікарями.
- У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. У МОН зазначили, що авторка Марія Савчин намагалася подати якомога більше інформації для учнів. Школярі повинні навчитися критично мислити та отримувати інформацію з різних ресурсів.
- У четвер, 3 грудня, Верховна Рада скерувала на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону “Про освіту” щодо забезпечення якості навчальної літератури.