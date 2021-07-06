ЗеПорушення

52

Всього порушень

12

Днів без порушень
13:24 Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики
12:58 Менеджер Брітні Спірс заявив, що вона завершує кар’єру і подав у відставку
12:55 Матч за Суперкубок України з футболу перенесли з липня на вересень
12:45 Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови ОПУ Татарова
12:33 На Камчатці зник літак із 28 пасажирами на борту
12:17 В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer
11:37 У Лапландії зареєстрували найспекотніший день з 1914 року
11:31 Melovin поцілувався з чоловіком на сцені Atlas Weekend, – відео
11:00 Італія – Іспанія: де та коли дивитися півфінальний матч «Євро-2020»
10:38 У Білорусі опозиціонер Бабарико отримав 14 років позбавлення волі
09:58 Хакери вимагають від жертв кібератаки на Kaseya $70 млн викупу у Bitcoin
09:53 В Інстаграмі JBL розмістили мапу України без Криму та частини Донбасу
09:12 В Англії з 19 липня скасують майже усі COVID-обмеження
08:37 В Україні за минулу добу зафіксовано 541 новий випадок COVID-19
08:27 Оля Полякова жорстко відповіла Валерію Меладзе, який назвав її «фріком у купальнику»
07:59 Гвен Стефані опублікувала фото зі свого весілля
07:35 6 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 Прогноз погоди на 6 липня: грози та спека до +30°C
01:21 Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США
01:01 Вертоліт NASA здійснив найдовший політ над поверхнею Марса
00:33 «Як сміття»: Зірка «Блейда» Стівен Дорфф розкритикував нову «Чорну вдову» 
00:11 США куплять 500 млн доз вакцин Pfizer, частину з яких передадуть Україні
00:06 Селена Гомес знялася для лукбуку власної колекції купальників

05 липня

23:44 Усик покинув топ-15 рейтингу WBC у надважкій вазі
23:31 На Одещині встановили пам’ятник бабаку
23:08 В Києві автівка без водія потрапила в ДТП: відео
22:54 Творців «легального клону» Supreme засудили до в’язниці із виплатою бренду мільйонів доларів
21:59 Зеленський на два дні поїхав до Литви з офіційним візитом
21:41 Жіноча частина «Друзів» разом відсвяткувала 4 липня 
21:15 Моніка Беллуччі вперше знялася з 16-річною дочкою Девою Кассель для обкладинки 
20:59 Принц Чарльз розповів про юнацьке захоплення відомою співачкою
20:39 Орбан став першим лідером ЄС, включеним у список ворогів преси від «Репортерів без кордонів»
19:53 Модель Малкольм розповіла про нездорове ставлення Victoria’s Secret до жіночого тіла: відео 
19:09 Профільний комітет рекомендує Раді заборонити продаж ліків дітям

Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики

11-річний Лоран Сімонс з бельгійського міста Остенде отримав диплом бакалавра фізики в Університеті Антверпена.

Вівторок, 6 липня 2021, 13:24

Про це повідомляє De Telegraaf.

Зазначається, що 11-річний вундеркінд навчався в університеті всього один рік. 

“Для мене немає значення, чи молодший я за інших. Я розглядаю це лише заради отримання знань. У квітні минулого року я пройшов кілька уроків по класичній механіці та квантовій фізиці. Мені відразу захотілося дізнатися про це все. Тепер я відклав всю свою решту роботи, щоб поглибитися в це”, – розповів хлопчик.

Тепер юний бакалавр хоче отримати ступінь магістра фізики. Крім того, він працюватиме над своєю докторською дисертацією.

“Моя мета – безсмертя. Я хочу мати можливість механізувати якомога більше частин свого тіла”, – додав він. 

Сімонс зазначив, що квантова фізика – це лише початок його шляху і “перша частина головоломки”.

Теги: вундеркінд, Лоран Сімонс, фізика

Читати #Букви у Telegram і у Facebook