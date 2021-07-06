Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики

Про це повідомляє De Telegraaf.
Зазначається, що 11-річний вундеркінд навчався в університеті всього один рік.
“Для мене немає значення, чи молодший я за інших. Я розглядаю це лише заради отримання знань. У квітні минулого року я пройшов кілька уроків по класичній механіці та квантовій фізиці. Мені відразу захотілося дізнатися про це все. Тепер я відклав всю свою решту роботи, щоб поглибитися в це”, – розповів хлопчик.
Тепер юний бакалавр хоче отримати ступінь магістра фізики. Крім того, він працюватиме над своєю докторською дисертацією.
“Моя мета – безсмертя. Я хочу мати можливість механізувати якомога більше частин свого тіла”, – додав він.
Сімонс зазначив, що квантова фізика – це лише початок його шляху і “перша частина головоломки”.
- Раніше повідомлялося, що Лоран Сімонс закінчив середню школу в Брюгге, пройшовши весь курс навчання, розрахований на 6 років, всього лише за 1,5 роки. Тоді йому було вісім років.
- #Букви також писали, що бельгієць Лоран Сімонс стане одним із наймолодших випускників університету у світі.