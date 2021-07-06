Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики

Про це повідомляє De Telegraaf.

Зазначається, що 11-річний вундеркінд навчався в університеті всього один рік.

“Для мене немає значення, чи молодший я за інших. Я розглядаю це лише заради отримання знань. У квітні минулого року я пройшов кілька уроків по класичній механіці та квантовій фізиці. Мені відразу захотілося дізнатися про це все. Тепер я відклав всю свою решту роботи, щоб поглибитися в це”, – розповів хлопчик.

Тепер юний бакалавр хоче отримати ступінь магістра фізики. Крім того, він працюватиме над своєю докторською дисертацією.

“Моя мета – безсмертя. Я хочу мати можливість механізувати якомога більше частин свого тіла”, – додав він.

Сімонс зазначив, що квантова фізика – це лише початок його шляху і “перша частина головоломки”.