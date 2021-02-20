Лідер “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції, запроваджені Радою нацбезпеки та оборони (РНБО) проти нього та його дружини Оксани Марченко, "незаконними".

Про це йдеться у заяві політика, опублікованій на сайті ОПЗЖ.

Медведчук наголосив, що санкції, введені проти нього та його дружини “не можуть застосовуватися інакше як за рішенням суду”.

Зокрема, кум Путіна заявив, що президент Володимир Зеленський “перейшов останні моральні межі” та “вдарив по найдорожчому”.

“Те, що чинить сьогодні влада, можна назвати лише “торжеством” свавілля, анархії та беззаконня. Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко”, – заявив Медведчук.

Він також зауважив, що завжди залишався “законослухняним громадянином”. При цьому він наголосив, що не злякався, а наміру тікати не має.

Як повідомлялося раніше, Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення має ввести в дію президент України, станом на 21 годину п’ятниці такий указ не був опублікований.