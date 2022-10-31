Сьогодні, 31 жовтня, протягом дня буде без опадів – лише у Донецькій та Луганській областях очікується невеликий дощ.

Про це інформує Укргідрометцентр.

По всій країні, крім Донеччини та Луганщини, буде сухо, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вдень буде від 8 до 13 градусів тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині – 14-19°. У північно-східній частині України буде прохолодніше: вдень буде від 5 до 10 градусів вище нуля.

У Київській області також буде без опадів, з мінливою хмарністю протягом дня. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів вище нуля. У самому Києві вдень буде близько 10°.