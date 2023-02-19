Про це йдеться у матеріал Reuters.
Україна з часом удосконалює свої навички у збиванні російських ракет та безпілотників, випущених по містах далеко від лінії фронту, і Шамшур пишається своєю роллю.
Члени його загону територіальної оборони, включно з юристом і бізнесменом, реагують на повідомлення про повітряну атаку у столиці та в області, намагаючись збити безпілотники іранського виробництва Shahed-136 за допомогою відновленого кулемета часів Другої світової війни.
Я дуже щаслива людина. Чому? Тому що я захищаю свою країну, я захищаю наш український народ”, – зазначив Олександр, проглядаючи місячний горизонт столиці через тепловізор.
Поруч бойовий побратим лагодив кулемет “Максима”, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році.
Але водночас я можу приходити в салон краси і працювати з людьми, виконувати роботу, яку я знаю і спілкуватися з клієнтами”, — пояснив доброволець.
Він розповів, що йому як цивільному ніколи не спало на думку “втекти і кудись сховатися”, коли минулої зими десятки тисяч російських військ увірвалися в ошелешену Україну і почали бомбардувати Київ та інші міста. Запевнив, “коли ворог на порозі, я мав щось робити, я мав діяти в обороні”.
За словами Шамшура, в ніч з 29 на 30 грудня його підрозділ збив над столицею два безпілотники. Окрім цього, його група також передала набуті навички іншим підрозділам.
Шамшур має кілька шевронів на своїй камуфляжній формі, включно з “Drone Hunters”, та його псевдо – “Ронін”.
Коли Росія вдерлася в Україну, Олександр, який до війни був армійським резервістом, дізнався, що його військова база вже була зруйнована російськими обстрілами, тому він приєднався до територіальної оборони, спочатку доставляючи їжу цивільним і допомагаючи евакуювати людей.
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