Перукар вдень і "мисливець за дронами" вночі, 41-річний Олександр Шамшур є одним із десятків тисяч добровольців, які допомагають захищати небо над Україною від атак росіян.

Про це йдеться у матеріал Reuters.

Україна з часом удосконалює свої навички у збиванні російських ракет та безпілотників, випущених по містах далеко від лінії фронту, і Шамшур пишається своєю роллю.

Члени його загону територіальної оборони, включно з юристом і бізнесменом, реагують на повідомлення про повітряну атаку у столиці та в області, намагаючись збити безпілотники іранського виробництва Shahed-136 за допомогою відновленого кулемета часів Другої світової війни.

Я дуже щаслива людина. Чому? Тому що я захищаю свою країну, я захищаю наш український народ”, – зазначив Олександр, проглядаючи місячний горизонт столиці через тепловізор.

Поруч бойовий побратим лагодив кулемет “Максима”, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році.

Але водночас я можу приходити в салон краси і працювати з людьми, виконувати роботу, яку я знаю і спілкуватися з клієнтами”, — пояснив доброволець.

Він розповів, що йому як цивільному ніколи не спало на думку “втекти і кудись сховатися”, коли минулої зими десятки тисяч російських військ увірвалися в ошелешену Україну і почали бомбардувати Київ та інші міста. Запевнив, “коли ворог на порозі, я мав щось робити, я мав діяти в обороні”.

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За словами Шамшура, в ніч з 29 на 30 грудня його підрозділ збив над столицею два безпілотники. Окрім цього, його група також передала набуті навички іншим підрозділам.

Шамшур має кілька шевронів на своїй камуфляжній формі, включно з “Drone Hunters”, та його псевдо – “Ронін”.

Коли Росія вдерлася в Україну, Олександр, який до війни був армійським резервістом, дізнався, що його військова база вже була зруйнована російськими обстрілами, тому він приєднався до територіальної оборони, спочатку доставляючи їжу цивільним і допомагаючи евакуювати людей.