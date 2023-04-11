Вдень у низці областей випадуть дощі: прогноз погоди на 11 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на півдні, сході та у центрі – дощі. У решті областей без істотних опадів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У більшості регіонів температура повітря вдень від +12 до +17 градусів, лише у Карпатах від +3 до +8 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +3 до +15 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.