російсько-українська війна
07:16 Вдень у низці областей випадуть дощі: прогноз погоди на 11 квітня
00:44 Мільярдер Річард Бренсон став амбасадором платформи United24

10 квітня

23:26 Лукашенко вимагає від РФ «гарантії безпеки» для Білорусі
22:58 Українські ветерани зможуть отримати грант на підприємництво – Мінекономіки
21:37 Прем’єрка Кая Каллас повідомила про відставку уряду Естонії
20:39 Зеленський провів розмову з прем’єром Іраку: обговорили «нову сторінку» двосторонньої співпраці
20:15 «Чому я пітнію уві сні» – експерти пояснюють, коли варто звернутися до лікаря
19:47 Мультфільм «Брати Супер Маріо» б’є рекорди світового прокату
19:19 Чарльз III пішов до лісу по гриби, коли королева Єлизавета ІІ помирала
Партнерський матеріал
19:07 5 порад для максимальної ефективності використання вашого iPhone
17:24 «З міркувань безпеки» – у РФ Курськ слідом за Бєлгородом скасував парад на «День перемоги»
17:19 Далай-лама поцілував хлопчика й попросив його посмоктати язик: після критики він вибачився
16:44 Фізичні вправи позитивно впливають на когнітивні функції людини — дослідження
15:14 Угорщина вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями зерна з України
14:56 Україна відновлює експорт електроенергії до Молдови та Польщі – «Укренерго»
14:33 У вересні 2022 року російські військові ледь не збили британський літак-розвідник біля України — WP
14:22 У віці 70 років помер гітарист гурту «ABBA» Лассе Велландер
13:40 До 15 років за ґратами: у Полтаві засудили учасників «ДНР»
12:55 СБУ заочно повідомила про підозру власниці турфірми, яка допомогла росіянам депортувати до Криму сотні українських дітей
12:20 Експрезидент Грузії Саакашвілі заявив, що помирає у в‘язниці – Politico
12:14 Російські військові завдали удару по Херсонському художньому музею
11:42 Секретні дані Пентагону про Україну міг «злити» американський посадовець – Reuters
11:39 Hubble сфотографував медузоподібну галактику
11:14 СБУ затримала російського агента, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС
Партнерський матеріал
11:03 Керування авто в місті: які основні правила потрібно знати новачку?

Вдень у низці областей випадуть дощі: прогноз погоди на 11 квітня

За даними синоптиків у вівторок, 11 квітня, у низці регіонів очікуються опади у вигляді дощу.

Вівторок, 11 квітня 2023, 07:16
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на півдні, сході та у центрі – дощі. У решті областей без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості регіонів температура повітря вдень від +12 до +17 градусів, лише у Карпатах від +3 до +8 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +3 до +15 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: дощ, 11 квітня, дощ, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook