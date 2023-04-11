Вдень у низці областей випадуть дощі: прогноз погоди на 11 квітня

За даними синоптиків у вівторок, 11 квітня, у низці регіонів очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на півдні, сході та у центрі – дощі. У решті областей без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У більшості регіонів температура повітря вдень від +12 до +17 градусів, лише у Карпатах від +3 до +8 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від +3 до +15 градусів.