Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.
“За моєю інформацією, якщо Росія почне здійснювати широкомасштабний план в Україні, у ці ж дні вона захопить Анаклію та здійснить рейди до Самегрела. У тому числі в порту Поті, щоб перекрити для Заходу можливість використання наших портів і завадити будівництву порту Анаклія/Лазики”, – стверджує він.
Саакашвілі додав, що “клепократична влада” Грузії, швидше за все, обізнана з планами РФ, але реагувати не збираються. За його словами, Росія зробить те, що задумала.
“Якби сьогодні там уже був порт, який ми планували збудувати до кінця 2013 року, анексія далася б їм набагато складніше. Тепер же вони приєднають до окупованої зони фактично занедбані території так, що міжнародна спільнота цього не зрозуміє. Не зрозуміє, чому ми переживаємо через кілька кілометрів, які все одно не використовуємо. До речі, росіяни планували це і у 2009 році, тоді сценарію вдалося уникнути завдяки віцепрезиденту Байдену”, – написав Саакашвілі.
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