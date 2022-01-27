Про це Саакашвілі повідомив у Facebook.

“За моєю інформацією, якщо Росія почне здійснювати широкомасштабний план в Україні, у ці ж дні вона захопить Анаклію та здійснить рейди до Самегрела. У тому числі в порту Поті, щоб перекрити для Заходу можливість використання наших портів і завадити будівництву порту Анаклія/Лазики”, – стверджує він.

Експрезидент Грузії повідомив, що про цей план під час останнього візиту до США він дізнався від вкрай поінформованого джерела. Ще й надто, під час навчань у Пентагоні, штат Луїзіана, на рівні військової бригади пройдено сценарій захисту Анаклії.

Саакашвілі додав, що “клепократична влада” Грузії, швидше за все, обізнана з планами РФ, але реагувати не збираються. За його словами, Росія зробить те, що задумала.