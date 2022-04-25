Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до Києва.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Президент висловив подяку владі та всьому народу Сполучених Штатів Америки за допомогу Україні.

“Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо”, – наголосив Володимир Зеленський.

Делегація обговорила з президентом України оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку та гарантії безпеки.

Окреме питання було присвячене санкціям проти Росії. Зеленський передав американській стороні План дій щодо посилення санкцій проти РФ, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

Також був обговорений мирний процес і посилення антивоєнної коаліції. За словами Зеленського, серед гарантів безпеки України США мають займати лідерську позицію.