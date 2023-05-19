У Краматорську родина свідомо морила голодом свійських тварин. Внаслідок жорсткого поводження у господарів померла коза, а на свиню вдягнули намордник, аби не вила від голоду.

Джерело: UAnimals.

В організації розповіли, що зоозахисники разом із поліцією знайшли на подвір’ї прив’язану козу. Вона лежала на землі знесилена. Зовсім поруч була трава, але вона не мала можливості до неї дотягнутися через короткий ланцюг.

Водночас у стайні знайшли двоє худих свиней. Як зауважили активісти, одна з них було із зав’язаною пащею. Крім того, в будинку люди закрили собаку та півня: “Козу врятувати не змогли, вона померла”, — йдеться в повідомленні.

За словами зоозахисниці Кирини Черкасової, господарі тварин сказали поліціянтам, що самі не мають що їсти. Правоохоронці склали на власницю тварин протокол за адміністративне правопорушення. Наразі їй загрожує штраф до 5 100 гривень.