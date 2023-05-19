Джерело: UAnimals.
В організації розповіли, що зоозахисники разом із поліцією знайшли на подвір’ї прив’язану козу. Вона лежала на землі знесилена. Зовсім поруч була трава, але вона не мала можливості до неї дотягнутися через короткий ланцюг.
Водночас у стайні знайшли двоє худих свиней. Як зауважили активісти, одна з них було із зав’язаною пащею. Крім того, в будинку люди закрили собаку та півня: “Козу врятувати не змогли, вона померла”, — йдеться в повідомленні.
За словами зоозахисниці Кирини Черкасової, господарі тварин сказали поліціянтам, що самі не мають що їсти. Правоохоронці склали на власницю тварин протокол за адміністративне правопорушення. Наразі їй загрожує штраф до 5 100 гривень.
“…UAnimals розцінює цю історію як кримінальне правопорушення, і тому ми подали ще одну заяву в поліцію від свого імені У якій би скруті не опинилася людина, вона завжди повинна залишатися людиною! А жорстокість до тварин не має жодного виправдання!”, — додали в організації.
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