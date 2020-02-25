Вдова Кобі Брайанта подала позов проти власника вертольота, що розбився

Вдова баскетболіста Кобі Брайанта - Ванесса подала позов проти компанії Island Express Helicopters, яка є власником вертольота, під час аварії якого загинули її чоловік і їх 13-річна дочка Джіанна.

Про це пише CNN.

Позов Ванесси Брайант був поданий до Верховного суду Лос-Анджелеса в понеділок.

У позові стверджується, що в результаті аварії вертольота Island Express, його власником були скоєні “безліч злочинів”. В результаті авіакатастрофи загинули ще семеро людей, в тому числі пілот Ара Зобаян.

“Island Express Helicopters несе відповідальність за всі без винятку дії Ара Джорджа Зобаяна, включаючи його недбале пілотування і експлуатацію вертольота”, – йдеться в позові.

У компанії Island Express Helicopters заявили, що не коментуватимуть майбутні судові розгляди.

“Це був трагічний нещасний випадок. Ми не будемо коментувати майбутні судові розгляди”, – йдеться в заяві компанії.

Як повідомлялося раніше, легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта та його дочку Джіанну, які загинули в авіакатастрофі, таємно поховали близько двох тижнів тому.