Вдова Кобі Брайанта подала позов проти власника вертольота, що розбився

Про це пише CNN.
Позов Ванесси Брайант був поданий до Верховного суду Лос-Анджелеса в понеділок.
У позові стверджується, що в результаті аварії вертольота Island Express, його власником були скоєні “безліч злочинів”. В результаті авіакатастрофи загинули ще семеро людей, в тому числі пілот Ара Зобаян.
“Island Express Helicopters несе відповідальність за всі без винятку дії Ара Джорджа Зобаяна, включаючи його недбале пілотування і експлуатацію вертольота”, – йдеться в позові.
У компанії Island Express Helicopters заявили, що не коментуватимуть майбутні судові розгляди.
“Це був трагічний нещасний випадок. Ми не будемо коментувати майбутні судові розгляди”, – йдеться в заяві компанії.
Як повідомлялося раніше, легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта та його дочку Джіанну, які загинули в авіакатастрофі, таємно поховали близько двох тижнів тому.
- Аварія вертольота Кобі Браянта сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Загибель 41-річного Кобі Браянта офіційно підтвердила влада.
- Під час аварії вертольота загинула його 13-річна дочка Джіанна.