13:51 Коронавіруси не бояться морозу, але чутливі до термообробки
13:49 У лютому засідання Ради пропускали більше половини нардепів
13:21 З 14 березня українці зможуть подорожувати в Монголію і Аргентину на більш тривалий термін
13:18 Очільник РНБО Данілов: Ми не можемо поставляти воду в окупований Крим
13:16 Вдова Кобі Брайанта подала позов проти власника вертольота, що розбився
12:47 У середу в Україні очікується потепління до +14
12:45 НАБУ прийшло з обшуками до Пашинського
12:40 На центральному залізничному вокзалі Києва встановили зарядки для електромобілів
12:09 У цьому році на всіх станціях метро у Києві з’являться дефібрилятори
11:56 У Мережу злили промову Блумберга, в якій він критикував Обаму і називав Уоррен «страшною»
11:48 «Просто веселощі»: у бельгійському місті Алст провели антисемітський парад
11:44 Очільник РНБО тільки на 50% вірить у можливість виборів на Донбасі восени
11:37 «Дія.Бізнес»: У Кабміні анонсували онлайн-платформу для бізнесу
11:00 Мешканка Києва отримала рекордну платіжку за опалення на 53 тис. грн
Партнерський матеріал
10:52 KIFF 2020: «Бути головною меблевою виставкою країни – велика відповідальність»
10:34 Демократи просять ввести санкції проти РФ за втручання у вибори
10:12 Євросоюз виділить понад €230 млн на боротьбу з коронавірусом
09:30 У віці 101 року померла математик NASA Кетрін Джонсон
09:22 Американська фондова біржа відреагувала на коронавірус
08:42 Негода в Одеській області: без світла залишилися 145 населених пунктів
01:59 89-річний інвестор Apple Уоррен Баффет вперше придбав смартфон
01:37 39% українців вважають, що нова влада нічим не відрізняється від попередньої
01:05 «Буде ще один мем»: Майкл Джордан розплакався, виголошуючи промову про Кобі Браянта
00:38 Число українців, які вважають, що нова влада виправдала їхні сподівання, знизилося в 2 рази

24 лютого

23:53 41% українців вважають, що дії Зеленського спрямовані на захист власних інтересів
23:35 Епідемія коронавірусу: в Україні відновлять посаду головного санітарного лікаря
23:00 Instagram коронавірусу: що зараз відбувається в Італії
22:34 Спалах коронавірусу в Італії: шестеро людей померли, 229 хворих
22:23 З Італії повертаються заробітчани: на Закарпатті скликають епідкомісію
21:59 Українці розчарувалися в парламентській монобільшості, – опитування
21:46 У Лос-Анджелесі йде масштабна поминальна церемонія, присвячена Кобі Браянту та його доньці
21:04 «Будь леді, говорили вони»: Синтія Ніксон знялася в рекламі проти дискримінації жінок

Вдова Кобі Брайанта подала позов проти власника вертольота, що розбився

Вдова баскетболіста Кобі Брайанта - Ванесса подала позов проти компанії Island Express Helicopters, яка є власником вертольота, під час аварії якого загинули її чоловік і їх 13-річна дочка Джіанна.

Вівторок, 25 лютого 2020, 13:16

Про це пише CNN.

Позов Ванесси Брайант був поданий до Верховного суду Лос-Анджелеса в понеділок.

У позові стверджується, що в результаті аварії вертольота Island Express, його власником були скоєні “безліч злочинів”. В результаті авіакатастрофи загинули ще семеро людей, в тому числі пілот Ара Зобаян.

“Island Express Helicopters несе відповідальність за всі без винятку дії Ара Джорджа Зобаяна, включаючи його недбале пілотування і експлуатацію вертольота”, – йдеться в позові.

У компанії Island Express Helicopters заявили, що не коментуватимуть майбутні судові розгляди.

“Це був трагічний нещасний випадок. Ми не будемо коментувати майбутні судові розгляди”, – йдеться в заяві компанії.

Як повідомлялося раніше, легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта та його дочку Джіанну, які загинули в авіакатастрофі, таємно поховали близько двох тижнів тому.

Теги: Island Express Helicopters, авіакатастрофа, Кобі Брайант, позов, суд

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!