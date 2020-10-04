Центральна виборча комісія зареєструвала вдову загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка Людмилу кандидатом у народні депутати на проміжних виборах за округом №208 у Чернігівській області.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування “на виконання рішення Верховного Суду”.

“Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування”, – повідомляється на сайті ЦВК.

За даними Центрвиборчкому, на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.