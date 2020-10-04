Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування “на виконання рішення Верховного Суду”.
“Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування”, – повідомляється на сайті ЦВК.
За даними Центрвиборчкому, на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.
- Нагадаємо, 23 травня в Києві виявили застреленим народного депутата України Валерія Давиденко (група “Довіра”). У зв’язку з цим на 208-му окрузі Чернігівської області проведуть довибори.
- На XXVII З’їзді “Радикальної партії” прийняли рішення щодо участі РПЛ у місцевих виборах та висунули Олега Ляшка кандидатом у народні депутати по 208 округу.